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В Чечне закрыли рестораны и кафе

Власти республики в случае необходимости обещали оказать поддержку предпринимателям

ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Все рестораны и кафе закрыты в Чечне, продуктовые магазины функционируют в обычном режиме, сообщил во вторник глава республики Рамзан Кадыров. Он предупредил, что власти региона будут пресекать ценовые спекуляции.

"На данный момент в Чеченской Республике выявлено три случая с подозрением на коронавирус. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Чечне Риты Термулаевой, их анализы направлены в Новосибирск для установления окончательного диагноза. Более 360 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией, находятся на карантине. Мной принято решение закрыть в Чеченской Республике все рестораны, кафе и места массового скопления людей, при этом продуктовые магазины будут работать в штатном режиме", - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Кадыров отметил, что власти республики в случае необходимости окажут поддержку предпринимателям региона. "Перед профильными министерствами и ведомствами поставлена задача предпринять все необходимые меры для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности. При этом любые ценовые спекуляции будут жестко пресекаться. В случае необходимости мы рассмотрим вопрос об оказании поддержки предпринимателям", - подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни также призвал жителей региона не выезжать за пределы республики и по возможности не выходить из дома.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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