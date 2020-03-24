Горсовет поддержал инициативу присвоения Норильску звания "Город трудовой доблести"

КРАСНОЯРСК, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты городского совета Норильска проголосовали за начало процедуры по присвоению городу статуса "Город трудовой доблести", для чего необходимо обратиться в Законодательное собрание Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии города.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Оно будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Рассмотрев в ходе сессии обращение руководителей общественных организаций, представляющих интересы более чем трех тыс. норильчан, депутаты единогласно проголосовали за обращение в Законодательное Собрание Красноярского края по вопросу инициирования процедуры присвоения Норильску звания "Город трудовой доблести", - сообщили в пресс-службе.

С инициативой о присвоении статуса Норильску в городской совет обратились руководители более 30 общественных организаций.

"Суровый быт тылового Норильска особо не отличался от тех лишений и испытаний, которые переносили солдаты на фронтах. Норильские ветераны до сих пор единодушно считают военные годы самым тяжелым временем в истории Норильска. Затерянный в снегах Заполярья в то время рабочий поселок должен был не только выжить сам, практически без поддержки "Большой земли", но и снабжать фронт стратегическим металлом. И эта задача была выполнена в полном объеме", - говорится в письме общественников.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации могут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.