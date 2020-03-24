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Лучшими экспортерами в КБР стали производители конфет, семян и минеральной воды

Призеров регионального этапа премии "Экспортер года 2019" представят республику на окружном этапе в Ставрополе на форуме "АгроЮг"

НАЛЬЧИК, 24 марта. /ТАСС/. Производители конфет, семян, минеральной воды и алмазного инструмента стали победителями года регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года 2019" в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщается во вторник на странице Минэкономразвития региона в социальной сети Интстаграм.

Премия присуждается в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности.

"Центр поддержки экспорта КБР наградил призеров регионального этапа премии "Экспортер года 2019". Победителями регионального этапа Всероссийской премии стали: в сфере промышленности - "Техно-алмаз", пищевой промышленности - Торговый дом "Нальчик-сладость", в сфере агропромышленного комплекса - инновационно-производственная агрофирма "Отбор", в номинации "Прорыв 2019 года" - ООО "Живая вода", - говорится в сообщении.

Планируется, что победители представят республику на окружном этапе в Ставрополе в сентябре 2020 года на форуме "АгроЮг", его призеры примут участие на федеральном этапе, который должен состоятся в рамках VII Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве в начале ноября 2020 года.

Как ранее сообщали в ведомстве, в 2020 году финансирование нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в КБР, по сравнению с прошлым годом, составит 345,56 млн рублей, что в три раза больше, чем в 2019 году. Региональные власти помогают бизнесменам участвовать в крупнейших международных и межрегиональных форумах. Объем поддержанного экспорта за 2019 год составил $1,66 млн при плановом показателе $0,9 млн, 11 субъектов МСП (при плане - девять) заключили 13 экспортных контрактов.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта не сырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Теги
РоссияСеверный КавказКабардино-Балкария
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