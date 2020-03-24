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75-летие Победы

В Карачаево-Черкесии в рамках акции "Сад памяти" высадят около 110 тыс. саженцев деревьев

Деревья и кустарники высадят в парках, скверах, аллеях, а также на территориях школ и детских садов республики

ЧЕРКЕССК, 24 марта. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия присоединится к Международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в регионе до конца весны высадят около 110 тыс. саженцев деревьев разных пород, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Карачаево-Черкесия присоединилась к Всероссийской акции "Сад Памяти", в рамках которой будет произведена посадка деревьев и кустарников в городских парках, скверах, аллеях, а также на территориях школ и детских садов муниципальных образований и городов республики", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в районах, городах и на территориях лесного фонда региона пройдет около 150 мероприятий по высадке 108 тыс. саженцев липы, клена, ясеня, березы, туи, каштана, ели, катальпы и фруктовых деревьев. Старт акции уже был дан - в парке победы города Черкесска посадили 150 деревьев.

 

О международной акции

 

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Завершится мероприятие 22 июня.

Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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