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В Кисловодске ко Дню Победы молодежь запишет видеоролики о подвигах родных во время войны

Материалы опубликуют в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook

ПЯТИГОРСК, 24 марта. /ТАСС/. Акция "Ветеран моей семьи" стартовала в Кисловодске Ставропольского края. Молодежь в видеороликах, которые выложат в интернете, расскажет о подвигах своих родственников во время Великой Отечественной войны, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"В рамках акции, которую учредил кисловодский Центр молодежи, дети и подростки, учащиеся школ, детских садов, кружков дополнительного образования рассказывают о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по условиям акции дети будут делится фотографиями своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне, с рассказом об их жизни, военном пути, а также снимут видеоролики с информацией о них. Материалы публикуются в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram, Facebook с хештегами #ВетераныСК, #МолодежьСтаврополья, #ВетеранМоейСемьи26.

"Когда началась война, мой прадед Николай Барыбалов закончил девять классов. После выпускного он со своими одноклассниками пошел в военкомат, чтоб попасть на фронт, но их не взяли. Он попал на фронт только к лету 1943 года, был участником боев на Курской дуге. Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени", - рассказал в ходе акции кадет военно-патриотического клуба "Беркут" Иван Долгополов.

Кисловодск в годы Великой Отечественной войны стал крупнейшим городом-госпиталем, по разным подсчетам, его медики спасли жизни и вылечили более 600 тыс. бойцов Красной армии. Это единственный на Ставрополье город, удостоенный ордена Отечественной войны I степени.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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