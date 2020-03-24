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Крымский комбинат выпустит первую партию антисептической косметики

Дезинфицирующую косметику производят на основе изопропилового спирта

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Комбинат "Крымская роза" до конца марта выпустит первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе предприятия.

По данным крымских властей, в аптеках региона наблюдается дефицит дезинфицирующих средств небольшого объема на фоне распространения в мире коронавируса. На двух предприятиях парфюмерной промышленности в Крыму разработали дезинфицирующую косметику на основе эфирных масел.

"Акционерное общество "Комбинат "Крымская роза" к концу текущего месяца выпустит первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды. Такое решение было принято в связи с большим запросом на антисептическую продукцию, дефицит в которой на сегодня испытывают крымчане в связи с ажиотажем, вызванным пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что дезинфицирующую косметику производят на основе изопропилового спирта. "Также в них мы добавили глицерин для увлажнения и эфирное масло лаванды, которое за счет глицерина остается на коже и пролонгирует антимикробное действие средства на руках", - приводят в сообщении слова гендиректора предприятия Ивана Гладуна.

В первой партии предприятие выпустит 20 тыс. спреев и 9 тыс. гелей с антисептическим эффектом. "Объемы производства можно было бы увеличить, но на сегодня мы ограничены в изопропиловом спирте. Его выпускают всего два завода в России. Сейчас мы встали в очередь. Ближайшая поставка будет через десять дней", - сказал руководитель компании.

Крымская косметика, изготовленная, в том числе, с использованием местных масел, известна с советских времен. Площадь плантаций роз в Крыму, которые выращивали для производства косметики, при СССР составляла более 2 тыс. га. По данным Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, в регионе сейчас занято розой около 60 га, лавандой - порядка 1 тыс. га. Косметику производят несколько крупных и мелких фирм, она является популярным сувениром для туристов, товаром для экспорта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Крыму сейчас зарегистрировано семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Трое заболевших вернулись из стран Европы, еще четверо - члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ. У четырех инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести. Еще один - в удовлетворительном состоянии и идет на поправку, сообщили ранее в Минздраве Крыма.

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