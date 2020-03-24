Стандарт по развитию добровольчества полностью внедрили в 65 регионах России

ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Стандарт поддержки добровольчества Агентства стратегических инициатив (АСИ) полностью внедрен в 65 регионах РФ, еще 14 субъектов в шаге до реализации, сообщается на сайте агентства.

"Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) внедрен в регионах России на 96%. Все 9 шагов стандарта реализовали 64 субъекта. По одному шагу до полной реализации стандарта осталось сделать Санкт-Петербургу, Еврейской автономной области, Забайкальскому краю, Карачаево-Черкесской Республике, Кемеровской, Магаданской и Псковской областям, Республикам Алтай, Дагестан, Карелия и Крым, Тамбовской и Тверской областям, а также Чукотскому автономному округу. В двух шагах от выполнения этой задачи находятся Брянская и Калужская области, Пермский и Приморский края, Республики Ингушетия, Тыва и Чувашия", - говорится в сообщении.

В региональный стандарт по развитию волонтерства входят принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими организациями, назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе не ниже заместителя главы субъекта РФ, создание совета по вопросам добровольчества при главе региона.

Также стандарт предполагает открытие ресурсных центров, предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям, оказание информационной поддержки и популяризацию добровольчества, подготовку волонтеров и должностных лиц, разработку мер поощрения волонтеров, оценку внедрения стандарта по развитию волонтерства в регионе.