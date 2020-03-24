{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые в Петербурге разработали блокчейн-систему для удаленного доступа

Она позволяет принимать участие в корпоративных голосованиях удаленно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали для сотрудников компаний блокчейн-систему, которая поможет принимать участие в корпоративных голосованиях в режиме удаленного доступа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"Центр технологий распределенных реестров СПбГУ разработал приложение для корпоративного голосования. Технология блокчейн, лежащая в основе системы, позволяет обеспечить безопасную работу приложения, даже если большинство сотрудников не находятся в офисе и участвуют в голосовании удаленно", - говорится в сообщении.

Платформа работает на мобильных устройствах, в формате веб-приложения для стационарных компьютеров и ноутбуков. "Приложение обеспечивает регистрацию голосов с использованием смарт-контрактов, автоматический подсчет результатов, гарантирует конфиденциальность и безопасность на протяжении всего цикла голосования", - добавили в СПбГУ.

В вузе также пояснили, что технология блокчейн не имеет уязвимости для внешних и внутренних атак со стороны голосующих и не позволяет проголосовать многократно. Кроме того, криптоалгоритмы и механизмы анонимизации гарантируют тайну волеизъявления.

Тестовую версию системы уже опробовали в десяти российских компаниях. Сейчас разработчики занимаются тестированием мощности приложения для более массовых голосований - рассчитанных на тысячу пользователей и больше.

Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета - структурное подразделение СПбГУ, созданное в 2018 году в рамках реализации государственной программы "Национальная технологическая инициатива" при поддержке АО "РВК". Центр занимается формированием и развитием экосистемы распределенных реестров, основанной на научном знании и практическом применении этих технологий.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
На Ставрополье отремонтируют путепровод, построенный почти полвека назад
Завершить все работы планируется в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС