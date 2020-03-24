Ученые в Петербурге разработали блокчейн-систему для удаленного доступа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали для сотрудников компаний блокчейн-систему, которая поможет принимать участие в корпоративных голосованиях в режиме удаленного доступа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"Центр технологий распределенных реестров СПбГУ разработал приложение для корпоративного голосования. Технология блокчейн, лежащая в основе системы, позволяет обеспечить безопасную работу приложения, даже если большинство сотрудников не находятся в офисе и участвуют в голосовании удаленно", - говорится в сообщении.

Платформа работает на мобильных устройствах, в формате веб-приложения для стационарных компьютеров и ноутбуков. "Приложение обеспечивает регистрацию голосов с использованием смарт-контрактов, автоматический подсчет результатов, гарантирует конфиденциальность и безопасность на протяжении всего цикла голосования", - добавили в СПбГУ.

В вузе также пояснили, что технология блокчейн не имеет уязвимости для внешних и внутренних атак со стороны голосующих и не позволяет проголосовать многократно. Кроме того, криптоалгоритмы и механизмы анонимизации гарантируют тайну волеизъявления.

Тестовую версию системы уже опробовали в десяти российских компаниях. Сейчас разработчики занимаются тестированием мощности приложения для более массовых голосований - рассчитанных на тысячу пользователей и больше.

Центр технологий распределенных реестров Санкт-Петербургского государственного университета - структурное подразделение СПбГУ, созданное в 2018 году в рамках реализации государственной программы "Национальная технологическая инициатива" при поддержке АО "РВК". Центр занимается формированием и развитием экосистемы распределенных реестров, основанной на научном знании и практическом применении этих технологий.