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В Адыгее Радоница объявлена выходным днем

В этом году праздник отмечают 28 апреля

МАЙКОП, 24 марта. /ТАСС/. Христианский праздник Радоница, который в этом году отмечают 28 апреля, объявлен в Адыгее выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал во вторник глава республики Мурат Кумпилов.

"В соответствии с законом "О праздничных днях и памятных датах" и в связи с установившейся традицией руководителям исполнительных органов госвласти Адыгеи предоставить работникам выходной день 28 апреля", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте администрации главы республики.

Руководителям органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций рекомендовано предоставить работникам выходной день в соответствии с трудовым законодательством.

Православная Радоница для верующих - один из самых важных поминальных дней в году, когда принято посещать могилы умерших родственников.

Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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