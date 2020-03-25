Студенты из числа КМНС будут получать соцстипендию на всей территории Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на заседании правительства региона поддержал предложение по выплате социальной стипендии в 4,5 тыс. рублей студентам из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на всей территории Ямала с 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства в среду.

"Глава региона Дмитрий Артюхов поддержал предложение распространить с 2021 года существующие меры социальной помощи на студентов, проживающих в городах округа, не отнесенных к территориям традиционного проживания. Предложение касается таких мер поддержки, как выплата социальной стипендии в размере 4,5 тыс. рублей ежемесячно и возмещение расходов на проживание в общежитии в размере 2 тыс. рублей ежемесячно. Напомним, размер этих выплат студентам-очникам был увеличен с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Дополнительно в регионе будет увеличен размер компенсации расходов на оплату обучения студентам-заочникам из числа КМНС с 30 до 50 тыс. рублей. Соответствующее предложение также было одобрено губернатором.

Еще одно нововведение: аспиранты из числа представителей КМНС смогут претендовать на гранты в размере 100 тыс. рублей в год. "Такая мера будет стимулировать аспирантов в период обучения уделять больше внимания публикации своих трудов, участию в научных конференциях, этнографических экспедициях для сбора материалов, подготовке к защите научной работы", - говорится в сообщении. В настоящее время материальная помощь предоставляется им в размере одного прожиточного минимума или в троекратном размере, если аспирант имеет статус малоимущего.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (13% от всех представителей КМНС России). Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).