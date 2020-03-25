{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Студенты из числа КМНС будут получать соцстипендию на всей территории Ямала

Ее размер составит 4,5 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на заседании правительства региона поддержал предложение по выплате социальной стипендии в 4,5 тыс. рублей студентам из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на всей территории Ямала с 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства в среду.

"Глава региона Дмитрий Артюхов поддержал предложение распространить с 2021 года существующие меры социальной помощи на студентов, проживающих в городах округа, не отнесенных к территориям традиционного проживания. Предложение касается таких мер поддержки, как выплата социальной стипендии в размере 4,5 тыс. рублей ежемесячно и возмещение расходов на проживание в общежитии в размере 2 тыс. рублей ежемесячно. Напомним, размер этих выплат студентам-очникам был увеличен с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Дополнительно в регионе будет увеличен размер компенсации расходов на оплату обучения студентам-заочникам из числа КМНС с 30 до 50 тыс. рублей. Соответствующее предложение также было одобрено губернатором.

Еще одно нововведение: аспиранты из числа представителей КМНС смогут претендовать на гранты в размере 100 тыс. рублей в год. "Такая мера будет стимулировать аспирантов в период обучения уделять больше внимания публикации своих трудов, участию в научных конференциях, этнографических экспедициях для сбора материалов, подготовке к защите научной работы", - говорится в сообщении. В настоящее время материальная помощь предоставляется им в размере одного прожиточного минимума или в троекратном размере, если аспирант имеет статус малоимущего.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на Ямале проживают около 42 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (13% от всех представителей КМНС России). Ненцы - 30,6 тыс. (73%), ханты - 9 тыс. (22%), селькупы - 2 тыс. (5%). Кочевой образ жизни ведут 16,5 тыс. человек. С 2002 по 2010 годы численность коренных северян на Ямале увеличилась более чем на 4 тыс. человек (11,5%).

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Мэр Дербента просит бизнесменов помочь в противодействии распространению коронавируса
По словам Хизри Абакарова, в городе ощущается дефицит медицинских аппаратов и средств защиты, спрос привел к значительному увеличению их стоимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС