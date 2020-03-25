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Более 170 граждан России вернулись чартерным рейсом в страну из ОАЭ

Все они обязаны будут обязаны пройти 14-дневный карантин

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Свыше 170 граждан России вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов в страну чартерным рейсом, организованным авиакомпанией FlyDubai" Самолет приземлился в ночь на среду в аэропорту Махачкалы, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

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"Авиарейс осуществлен в целях возвращения граждан Российской Федерации. Все 176 пассажиров, прибывших этим рейсом, для недопущения распространения коронавируса нового типа будут обязаны пройти 14-дневный карантин со дня прибытия на территорию Российской Федерации", - сообщил представитель аэропорта.

С 20 марта в России установлено временное ограничение на осуществление пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и в обратном направлении. Исключение сделано для чартерных рейсов, возвращающих домой граждан ОАЭ, а из ОАЭ граждан России, до их полного возвращения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 658 случаев заражения в 55 регионах страны. Выздоровели на сегодняшний день 29 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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