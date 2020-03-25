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Нальчик отмечает 10-летие присвоения звания "Город воинской славы"

В честь юбилея в столице высадили 30 саженцев деревьев по периметру стелы "Нальчик - город воинской славы"

НАЛЬЧИК, 25 марта. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков поздравил жителей республики с 10-летием присвоения звания "Город воинской славы" столице региона Нальчику. Его обращение опубликовано на странице в социальной сети Instagram в среду.

"Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас со знаменательным событием - 10-летием присвоения указом президента РФ Нальчику звания "Город воинской славы". Принятие этого важного акта стало знаком высокой оценки вклада жителей Нальчика в Победу в Великой Отечественной войне", - написал Коков.

Осенью 1942 года развернулись основные события Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции, в результате которой был сорван фашистский план прорыва к Грозному и Баку, что в последующем послужило началу освобождения Кавказа.

"Свыше 20 тыс. жителей Нальчика мужественно сражались практически на всех фронтах, около 9 тыс. из них погибли. Большую помощь фронту оказывали труженики предприятий и организаций, все мирные жители города. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения защитникам Нальчика, всем, кто с оружием в руках отстоял честь и свободу нашей Родины, кто самоотверженно трудился в тылу. Их выдающийся подвиг будет всегда служить всем нам нравственным ориентиром, мощным стимулом для активной созидательной деятельности на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества", - добавил Коков.

В честь юбилея в столице сотрудники администрации города высадили деревья. "30 саженцев высадили по периметру стелы "Нальчик - город воинской славы", - пояснили в администрации города.

Городом воинской славы Нальчик стал 25 марта 2010 года. Символом Города воинской славы является стела, представляющая собой колонну из цельного красного гранита. Высота стелы - 6,5 м, ее венчает полутораметровый бронзовый герб России. На постаменте с одной стороны изображен герб Нальчика, с другой - текст указа президента РФ о присвоении почетного звания "Город воинской славы". Стела установлена в центре города, в одном из парков.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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