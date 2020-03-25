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Экспозиция туристического потенциала регионов СКФО открылась в Москве

Она состоит из семи макетов, на которых изображены в миниатюре Кавказский хребет и основные туристские достопримечательности субъектов СКФО

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Российский фонд "Посети Кавказ" открыл экспозицию туристического потенциала регионов Северного Кавказа "Кавказский дом России" на территории Казанского вокзала в Москве, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

"Цель экспозиции - предоставить информацию пассажирам РЖД, путешествующим на юг России, о достопримечательностях Северного Кавказа. На фоне вопросов, связанных с ограничением международных путешествий и закрытием границ РФ, важным является информирование граждан о туристском потенциале субъектов СКФО, чтобы в момент завершения ограничительных мер у российского туриста была возможность познакомиться с достопримечательностями Северного Кавказа не на макете, а вживую", - приводит пресс-служба слова генерального директора фонда Станислава Аристова.

Как сообщается, экспозиция состоит из семи макетов, на которых изображены в миниатюре Кавказский хребет и основные туристские достопримечательности субъектов СКФО. Экспозиция организована фондом "Посети Кавказ" совместно с компанией "Курорты Северного Кавказа" при поддержке региональных министерств по туризму.

Во вторник фонд "Посети Кавказ" сообщил о том, что в ближайшее время из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса нового типа заработает горячая линия для представителей туристической сферы Северо-Каказского федерального округа.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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