В аэропорте Ставрополя открыли памятник полководцу Суворову

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. Торжественное присвоение воздушной гавани имени Александра Суворова и открытие бюста великого полководца в среду состоялось в международном аэропорту Ставрополь, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Имя Суворова было присвоено аэропорту по результатам общенационального конкурса "Великие имена России". Свои голоса за него отдали 92 тыс. человек или 75% от общего числа проголосовавших.

"Я благодарен нашим землякам, принявшим участие в голосовании, за то, что мы имеем возможность увековечить имя Александра Васильевича Суворова не только в книгах и памятниках, но и в этом замечательном аэропортовом комплексе. Пусть каждый, кто прибывает на Ставрополье, знает, что Суворов - это один из "родителей" нашего города и нашего края", - отметил губернатор Владимир Владимиров, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что аэропорт ждут серьезные преобразования.

"Мы вместе с руководством региона приняли серьезную программу по развитию аэропорта имени Суворова. Есть план построить новый пассажирский терминал, провести реконструкцию аэродрома. Это даст возможность в дальнейшем привлечь сюда новых перевозчиков и продолжить увеличение пассажиропотока", - цитирует пресс-служба генерального директора компании "Новапорт холдинг" Сергея Рудакова.

По данным пресс-службы, после официальной церемонии ее участники возложили цветы к бюсту Суворова и осмотрели выставку, посвященную полководцу.