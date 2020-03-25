Власти Чечни усилили контроль на въезд в регион из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Чечни в связи с ситуацией с коронавирусом установили особый контроль на въездных пунктах в регион и создали двухнедельный запас противовирусных препаратов. Об этом сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

"Особый контроль установлен в пунктах въезда в республику. В случае необходимости медучреждения готовы принять до 1600 человек. Имеется двухнедельный неснижаемый запах противовирусных профилактических препаратов, создан запас медицинских масок", - написал глава Чечни.

По его словам, новых случаев заболевания коронавирусом в регионе за последние сутки не зарегистрировано. "Нами принимаются оправданные и жесткие меры в целях профилактики и недопущения эпидемии. Закрыты учебные, развлекательные, спортивно-зрелищные учреждения, рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, за исключением продовольственных магазинов", - написал Кадыров.

Как сообщалось ранее, в Чечне один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Четверо госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, для окончательного заключения тесты направлены в Научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирск.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.