Архангельские ученые разработали "косилку" для добычи водорослей в Белом море

АРХАНГЕЛЬСК, 25 марта. /ТАСС/. Архангельские ученые разработали специальную "косилку" для добычи водорослей в Белом море. Сейчас водоросли собирают вручную, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"Мы совместно с коллегами из ПИНРО (Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича - прим. ТАСС) разработали уникальную горизонтальную косилку, которая позволит сохранить экологичный подход к сбору водорослей, нарастить и удешевить процесс их сбора", - приводит пресс-служба слова генерального директора Архангельского водорослевого комбината Артема Иванова.

Добыча ламинарии (морской капусты) ведется в основном в прибрежных зонах Белого моря и у Соловецкого архипелага. Заготовители косят водоросли драгами - обрезанными косами, к которыми приварены гвозди, с глубины пять-шесть метров. Норвежцы используют механические драги, что позволяет добывать больший объем водорослей за короткое время. Но норвежская техника не подходит для Белого моря, где песчаное дно. Норвежцы применяют "косилку" в районах, где дно каменистое.

В июле 2020 года начнутся испытания новой "косилки", если они пройдут успешно, она будет использоваться для заготовки водорослей.