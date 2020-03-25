Эксперты считают, вахтовое освоение Арктики является наиболее эффективным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Вахтовое освоение и модернизация уже действующей инфраструктуры в Арктической зоне РФ является экономически более эффективным способом развития региона, чем создание новых постоянных населенных пунктов. Об этом в среду сообщил руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге Александр Палагин.

"Здесь мне кажется, что надо очень взвешенно посмотреть. Да, нужно создавать условия в тех городах, которые есть, и то, что уже построено поддерживать, чтобы человеку было комфортно там находиться. Но создавать новые города, развивать новую жилищную инфраструктуру, это большой вопрос. <...> Ведь полезные ископаемые у нас все севернее и севернее, <...> наверное, надо подумать о возвращении к хорошо проверенному способу, который называется вахта", - сказал Палагин на заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) по теме "Развитие Арктических регионов: борьба за собственные интересы или выгодное сотрудничество", которое проходило в Санкт-Петербурге.

По его словам, создание новых постоянных городов в Арктике потребует значительных финансовых затрат из-за отдаленности от основных производств страны, а дальнейшее обслуживание построенных объектов всегда будет обходиться очень дорого. Кроме того, через 30-40 лет работы, когда залежи полезных ископаемых вблизи поселения истощатся, встанет вопрос об актуальности созданной инфраструктуры.

"Можно вахтой осваивать те труднодоступные места, которые нам интересны. Чтобы потом не было больно построенную инфраструктуру терять. Еще важно отметить, что в любом [арктическом] субъекте высокие зарплаты. Однако давайте не будем забывать, что стоимость квартплаты очень высокая, потому что отопительный сезон на Ямале осуществляется 10, а в некоторых населенных пунктах 11 месяцев в году", - отметил Палагин.

При этом он добавил, что сейчас в Арктике требуется развивать транспортную инфраструктуру, чтобы упросить логистику для добывающих предприятий и комфортного передвижения местного населения.