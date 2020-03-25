Заморозки ожидаются в большинстве регионов СКФО во второй половине недели

НАЛЬЧИК, 25 марта. /ТАСС/. Похолодание ожидается во второй половине недели в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), температура воздуха в ночные часы опустится до -3 градусов в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Об этом сообщили в среду региональные главки МЧС России.

"По данным "Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы 26, 27, 28 марта 2020 года в предгорных и степных районах Кабардино-Балкарии (КБР) местами ожидаются заморозки в воздухе -1…-3. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур", - говорится в сообщении МЧС. В Кабардино-Балкарии действует штормовое предупреждение.

В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае заморозки ожидаются только в предстоящий четверг. "По данным Ставропольского Гидрометцентра 26 марта в ночные и утренние часы на территории края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера не выше локального уровня, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних плодовых культур", - отмечают в МЧС и предупреждают, что ночью и утром на дорогах края местами видимость ухудшится туманом.

На территории Чеченской и Ингушской Республик столбик термометра до -2 будет опускаться каждую ночь, включая и субботу.

Самый южный регион СКФО, Дагестан, ожидает наоборот теплая погода, до конца недели там столбик термометра ночью опустится не ниже 0 градуса, а днем в отдельных районах поднимется до +17. "26 марта в Махачкале ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с, температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13, в приморских районах ночью и утром местами туман, температура воздуха ночью +3…+8, днем +10…+15", - отмечается в сообщении. Схожая погода ожидается и на остальной части республики.