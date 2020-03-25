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Инвестпроект по производству семян кукурузы реализован в КБР

Стоимостью проекта составила более 569 млн рублей

НАЛЬЧИК, 25 марта. /ТАСС/. Инвестиционный проект по созданию селекционно-семеноводческого центра стоимостью более 569 млн рублей реализован в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках госпрограммы "Развитие СКФО на период до 2025 года". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития региона.

ООО "Инновационно-производственная агрофирма "Отбор", где реализован инвестиционный проект с государственным участием, посетили в среду министр экономического развития КБР Борис Рахаев и гендиректор АО "Корпорация развития КБР" Ахмат Чочаев.

"В рамках проекта предусмотрено наращивание производства семян кукурузы, исходя из наличия земель сельскохозяйственного назначения. Стоимость проекта составляет 569,58 млн рублей, в том числе средства инициатора проекта - 449,7 млн рублей, бюджетные средства - 119,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта позволила создать 73 рабочих места, а годовой объем продаж должен дойти до 5 тыс. т продукции. После выхода предприятия на проектную мощность ежегодные налоговые поступления в бюджет республики составят 26,8 млн рублей в год. "Отбор" планирует поставлять продукцию предприятиям производителям кукурузы, зерновых и бобовых культур на территории КБР и регионов Северо-Кавказского федерального округа, Центрального округа России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

"На участке строительства селекционно-семеноводческого центра подведена необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Предприятие оснащено необходимым современным оборудованием и техникой, средства освоены в полном объеме, - добавили в ведомстве. Местные власти рассчитывают, что реализация проекта будет способствовать наращиванию экспортного потенциала республики и успешной реализации в КБР национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В основе экспорта КБР лежат продовольственные товары и сырье, составляющие 61,2% в общем объеме экспортируемых товаров. В этом сегменте преобладают поставки злаков (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), алкогольных, безалкогольных напитков и уксуса (Туркмения), какао и продуктов из него (Киргизия, Украина, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан).

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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