В Ингушетии получили жилищные сертификаты 29 семей вынужденных переселенцев

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации (Миннац) Ингушетии выдало в среду жилищные сертификаты 29 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"В рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии, состоящим в первом разделе сводного списка на получение жилья в 2020 году выданы государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья - 29 семей сегодня получили сертификаты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2020 году регион получит из федерального центра более 1 млрд рублей для обеспечения жилищными сертификатами более 300 семей вынужденных переселенцев, пожелавших остаться на постоянное место жительства в Ингушетии.

По информации пресс-службы Миннаца, на сегодняшний день в очереди на получение жилья в Ингушетии состоят более 130 семей из Северной Осетии и более 400 семей из Чечни.

По данным министерства, более 3 тыс. беженцев из Чечни оказались в Ингушетии во время военных кампаний 1990-х годов. Некоторые после завершения боевых действий не захотели возвращаться в соседнюю республику.

Из-за неурегулированного территориального спора за Пригородный район, где проживали ингуши до депортации 1944 года, в 1992 году произошел вооруженный осетино-ингушский конфликт. Около 60 тысяч ингушей, проживавших на тот момент в Пригородном районе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище на территории Ингушетии.