Власти Ямала сокращают количество одомашненных оленей из-за нехватки пастбищ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сокращают в регионе поголовье одомашненных оленей, которое является крупнейшим в мире. Меры приняты в связи с тем, что животным не хватает пастбищ, сообщил в среду руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге Александр Палагин.

"У нас есть, наверное, самое крупное поголовье одомашненных оленей, и оно увеличивается. Мы сейчас принимаем меры для сокращения нашего поголовья, потому что у нас наступил процесс перевыпаса. То есть количество свободных пастбищ не соответствует тому поголовью, которое у нас есть", - сказал Палагин.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за ограниченных природных возможностей для развития животноводства в ЯНАО. Ранее они не были учтены при осуществлении мер поддержки коренных народов со стороны государства. Теперь регион принимает различные меры, чтобы сдержать рост поголовья, в частности, увеличивая экспорт оленины заграницу.

"Сейчас также много рассуждают и обращаются к нам с предложением восстановить [животноводство]. Но как его можно восстановить, если оно всегда существовало в искусственном виде. Когда нам дешевле привести пакет молока на самолете, чем возить корм для коров, которых еще нужно будет обогревать, потому что коровы не приспособлены для таких условий", - отметил Палагин.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.