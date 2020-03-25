"Аллею славы" посадили в городе Изобильном на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. "Аллею Славы" в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне посадили в среду в городе Изобильном Ставропольского края. Об этом сообщили журналистам в региональном Центре молодежных проектов.

"25 марта состоялась высадка 75 кавказских лип в рамках краевой акции Центра молодежных проектов "Успей сказать: "Спасибо!". В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне десятки людей объединились для создания Аллеи Славы под песни военных лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что место для "Аллеи Славы" выбрано не случайно. Она украсит новый путепровод, который связывает между собой две части города, разделенные железнодорожными путями.

Планируется, что "Аллеи Славы" появятся также в Красногвардейском муниципальном районе и Ипатовском городском округе.

Ставрополье внесло заметный вклад в приближение Великой Победы. В годы войны труженики края снабжали фронт продовольствием и одеждой, санатории Кавминвод, превратившиеся в госпитали, вернули в строй сотни тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Край дал армии и флоту свыше 320 тыс. бойцов и командиров, 207 из них удостоены звания Героя Советского Союза, 44 стали кавалерами трех орденов Славы. Славной страницей истории края стал подвиг пятисот ставропольских конников, защищавших Москву под началом прославленного генерала Льва Доватора.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. 21 января 1943 года в ходе Северо-Кавказской операции Ставрополь, а впоследствии и весь край, были освобождены частями 347-й стрелковой дивизии 44-й армии. За пять месяцев в оккупированном немецкими войсками Ставрополье погибли около 30 тысяч местных жителей. Промышленная, транспортная и коммунальная инфраструктуры были практически разрушены.