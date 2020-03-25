В районе Северной Осетии построят четырехполосный мостовой переход в 1,5 км

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 марта. /ТАСС/. Строительство четырехполосного мостового перехода в Алагирском районе Северной Осетии завершится в ноябре 2021 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ").

"Реконструкция мостового перехода через реку Ардон на км 33+500 автомобильной дороги А-162 Владикавказ - Алагир завершится в ноябре 2021 года. Проектом реконструкции предусмотрено строительство четырехполосного мостового перехода с одной транспортной развязкой. Общая протяженность мостового перехода составит почти полтора километра. Ширина проезжей части будет равняться 20 м", - сказал собеседник агентства.

Для обеспечения безопасности автомобилистов установят 4 км барьерного ограждения, в том числе и по оси дороги, а также проведут линии электроосвещения. Помимо этого, будет нанесена разметка термопластиком и установлены сигнальные столбики.

Комфорт пешеходов обеспечат две автобусные остановки рядом с городом Алагир и свыше 350 м тротуаров. Мостовики построят шумозащитные экраны вблизи жилой застройки. Также сохранить экологическую чистоту реки Ардон поможет установка очистных сооружений.

На время работ проезд организован по существующему мосту, который после открытия движения на новом объекте станет пешеходным.