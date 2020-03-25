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В Грозном открыли двенадцатиэтажный дворец торжеств

Здание одновременно вмещает более тысячи человек
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© Таисия Бор​шигова/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 25 марта. /ТАСС/. Двенадцатиэтажный дворец торжеств имени народного артиста России Дагуна Омаева открыли в Грозном в День работников культуры. Здание, которое одновременно вмещает более тысячи человек, расположилось на левом берегу реки Сунжи и отличается уникальными архитектурным обликом.

В торжественной церемонии открытия культурного объекта принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров. На площади перед дворцом гостей встречали четыре всадника и тематическая выставка работ художников Чечни.

"Мы в торжественной обстановке открываем в центре Грозного одно из самых величественных сооружений Северного Кавказа - грандиозный дворец торжеств. Безусловно, он стал по-настоящему уникальным сооружением, в котором можно будет проводить мероприятия самого высокого международного уровня. Его вместимость составляет свыше одной тысячи человек", - сказал Кадыров.

Новый дворец торжеств размещается на площади 39 тыс. кв. м. Проект включает большой и малый залы для выступлений, студии звукозаписи и репетиционные залы, гримерки и конференц-зал, предусмотрены церемониальный зал, театральный салон и крытая автостоянка на 700 автомобилей. В здании будут размешаться министерство культуры региона и государственная филармония Чеченской Республики. Построен объект за счет внебюджетных инвестиций.

День работника культуры - профессиональный праздник работников этой сферы в РФ. Отмечается ежегодно 25 марта, не является выходным днем. Был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 года. К тому времени этот праздник уже отмечался во многих регионах страны, однако не имел единой даты.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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