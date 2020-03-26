Власти Якутии намерены использовать телевидение для дистанционного обучения школьников

ЯКУТСК, 26 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки Якутии намерено использовать телевидение как способ дистанционного обучения школьников во время пандемии коронавируса, так как около 30% учащихся региона не имеют подключения к интернету. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

Российские школьники с 23 марта ушли на весенние каникулы, которые из-за эпидемиологической ситуации продлятся для многих до 12 апреля. По рекомендации Министерства образования РФ, часть школ в это время перейдет на дистанционное обучение.

"По итогам мониторинга мы видим, что порядка 30% учащихся не имеют выхода к интернету дома. Наши отдаленные села, наверное, не могут быть так быстро обеспечены необходимой скоростью интернета (рекомендуется не менее 1 Мб/сек). Соответственно, мы сейчас дорабатываем альтернативные формы обучения, необязательно в формате онлайн. В том числе мы должны использовать возможности телевидения - с 25 марта начали цикл занятий по математике и русскому языку для учащихся 9-го и 11-го классов. Скорее всего, будем и далее продолжать это направление", - сообщили в ведомстве, отметив, что дистанционные уроки не только транслируются по телевизору, но и доступны на портале YouTube.

В министерстве отметили, что ведомство также прорабатывает формы обучения с построением индивидуальных образовательных траекторий, при которых ученики будут получать задания на дом и учиться офлайн.

В Якутии на данный момент подтверждены десять случаев заражения коронавирусом нового типа. С 17 марта указом главы региона введены режим повышенной готовности и меры по противодействию распространению заболевания. Согласно этому документу, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50. В школах объявлены каникулы с последующим переходом на дистанционное обучение, студенты вузов и средних специальных учебных заведений уже учатся удаленно.