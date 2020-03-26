В Приморье построят новый мост на месте обрушившегося на дороге из Артема в Находку

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края не будут восстанавливать мост, обрушившийся на дороге Артем - Находка, а построят в этом году новый на том же самом месте, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе местного правительства.

Частично обрушившийся автомобильный мост находится около города Фокино. Легковые автомобили проезжают по одной полосе, объезд большегрузным транспортом осуществляется через город Партизанск.

"Сейчас специалисты на месте определяют масштаб разрушения, но восстанавливать этот мост не планируется. На текущий год уже запланировано строительство нового моста на этом участке, на время стройки будет также оборудован временный объезд", - сказали в пресс-службе.

Пока большегрузному транспорту придется объезжать это место с большим крюком через Партизанск. Расстояние между Фокино и Партизанском составляет около 100 км. При этом, как сказал диспетчер автовокзала Владивосток, в четверг междугородние автобусы в Находку движутся по обычной схеме, так как рядом с аварийным мостом есть подходящий объезд для автобусов.

Трасса Артем - Находка соединяет крупный приморский город Находка с краевым центром, а также с федеральной трассой Владивосток - Хабаровск.