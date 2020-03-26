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Мусоросортировочный комплекс и новый полигон построят в Воркуте

Стоимость работ оценивается в 970 млн рубелй

СЫКТЫВКАР, 26 марта. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс мощностью 50 тыс. т в год и новый полигон для размещения отходов построят в заполярном городе Воркуте Республики Коми до 2025 года в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Затраты оцениваются в 970 млн рублей, сообщил ТАСС руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

"План развития Воркуты [находится на согласовании федеральных органов власти] предусматривает строительство в Воркуте мусоросортировочного комплекса на 50 тыс. т в год и нового полигона размещения отходов. Это обусловлено тем, что действующий полигон не справляется с нагрузкой, его проектная мощность составляет порядка 84% от необходимого. Кроме того, он расположен в санитарной зоне аэропорта Воркуты, в 2,8 км от объектов пассажирского аэропорта", - сообщил мэр заполярного города.

По его данным, мощность комплекса в 50 тыс. т полностью обеспечит потребности Воркуты в сортировке и обработке отходов. Строительство оценивается в 970 млн рублей, из которых порядка 900 млн рублей - на полигон и 70 млн - на возведение мусоросортировочного комплекса. Инвестиции планируются из федерального бюджета, от регионального оператора по обращению с отходами ООО "Ухтажилфонд" и Фонда развития моногородов в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Помимо строительства потребуется рекультивация действующего полигона, в том числе разработка проектно-сметной документации на эти работы, инженерные изыскания, затраты на рекультивацию. Эти работы оцениваются в 388 млн рублей, выделение средств планируется из федерального и регионального бюджетов.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче, воркутинский уголь полностью используется в металлургии.

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