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Распространение коронавируса нового типа
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Курорты Северного Кавказа временно закрывают сезон катания

"Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" закроют с 28 марта по 6 апреля из-за распространения пандемии коронавируса

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Курорты Северного Кавказа "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" с 28 марта по 6 апреля закрывают сезон катания из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

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"Курорты северокавказского туристического кластера "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" с 28 марта по 6 апреля закрывают сезон катания из-за распространения пандемии коронавируса. Решение было принято после выступления президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Туристы, которые на время закрытия курортов планировали приехать на Кавказ, смогут вернуть стоимость ски-пассов. Ежедневно с для гостей работает телефон горячей линии.

"Здоровье и безопасность людей - приоритет руководства страны и наш в том числе. Мы решили приостановить работу наших курортов, чтобы избежать распространения инфекции. Все это время компания принимала все необходимые меры, чтобы обезопасить гостей", - приводятся в сообщении слова гендиректора КСК Хасана Тимижева.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесены изменения (13:19 мск) - добавлена информация по тексту. 

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОРаспространение коронавируса нового типа
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