Депутаты Заксобрания Ямала одобрили закон о материнском капитале на второго ребенка

ТАСС, 26 марта. Семьи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат дополнительный материнский капитал в размере 150 тыс. рублей из регионального бюджета за рождение второго ребенка после 1 января 2020 года. Соответствующий закон одобрили окружные депутаты, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Заксобрания региона.

"Закон (О внесении изменений в закон Ямало-Ненецкого автономного округа "О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе" - прим. ТАСС) принят в первом и окончательном чтении", - сообщили в пресс-службе.

Материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей за счет федерального бюджета. Кроме того, семьи получат также еще 150 тыс. рублей из регионального бюджета. Чтобы получить региональный материнский капитал, необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории Ямала не менее пяти лет к моменту появления в семье ребенка. Использовать средства можно будет по двум направлениям: улучшение жилищных условий на территории округа и получение медицинской помощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за ее пределами.

Дополнительная потребность средств окружного бюджета, в соответствии с пояснительной запиской, составит 144 млн рублей. Данная мера социальной поддержки повлияет на увеличение суммарного коэффициента рождаемости в зависимости от числа детей, рожденных одной женщиной, что является показателем национального проекта "Демография", говорится в документе.

Меры поддержки для семей всех категорий - один из главных приоритетов социальной политики в регионе. Так, региональный материнский капитал на третьего ребенка с этого года увеличен до 500 тыс. рублей, выплату теперь получают за третьего и всех последующих детей. В феврале пособие на детей от трех до семи лет в семьях с низкими доходами было увеличено сразу в восемь раз - с 1038 рублей до 8350 рублей.

В послании Федеральному собранию в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми.