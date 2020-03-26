Чайка рассказал о проблемах с медперсоналом и местами в больницах в СКФО

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Проблемы с местами в больницах и нехваткой медицинского персонала отмечаются в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщается в четверг в аккаунте аппарата полномочного представителя президента в округе в Instagram.

Под председательством полномочного представителя президента в СКФО Юрия Чайки состоялось заседание рабочей группы по координации действий регионов округа, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

"В аппарат полпредства поступили сигналы от региональных оперативных штабов по предотвращению распространения коронавируса относительно объективных проблем с медперсоналом и местами в больницах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта тема находится под особым контролем. "Это тот вопрос, который сейчас требует безотлагательного решения. Мы в режиме реального времени со всеми руководителями регионов занимаемся этой проблемой", - сказал полпред, слова которого приводятся в сообщении.

Чайка также потребовал от руководителей, ответственных за реализацию мер по борьбе с распространением коронавируса, максимальной информационной открытости в предоставлении сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке. "Надо широко информировать население о принимаемых на местах профилактических мерах, о важности соблюдения всех предписаний специалистов. Люди должны понимать, что такое самоизоляция, как им правильно себя вести. От этого сейчас во многом зависит дальнейшее развитие ситуации, а также купирование возможных панических настроений", - подчеркнул полпред.

Также Чайка отметил, что сегодня как никогда актуальна система взаимопомощи между регионами Северного Кавказа. "Аппарат полномочного представителя уже стал своего рода базой для выстраивания такой межрегиональной коммуникации", - добавил полпред. Проходят ежедневные совещания с региональными штабами и консультации с федеральным оперативным штабом по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.