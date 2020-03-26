Действие электронных виз распространили еще на три пункта пропуска на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ распространило действие электронных виз на три пункта пропуска, которые находятся в Бурятии, Амурской области и Хабаровском крае. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в число пунктов пропуска, на которые распространяется действие электронных виз, войдут смешанный пункт пропуска "Благовещенск" на границе с Китаем в Амурской области, автомобильный пункт пропуска "Кяхта" в Бурятии - крупнейший на российско-монгольской границе, а также речной пункт пропуска "Хабаровск".

Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. Заявка на получение визы принимается на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Распространение этой меры на территорию Бурятии стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче республики из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.