Платформа "Умный Железноводск" получила интернет-премию "Прометей"

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Цифровая платформа "Умный Железноводск" получила всероссийскую интернет-премию "Прометей", сообщила в четверг пресс-служба администрации города-курорта.

"Жюри премии "Прометей" оценивало информационное сопровождение проекта, социальную важность, роль вовлеченности людей и обратную связь. Проект "Умный Железноводск" очень популярен у жителей и туристов. За три месяца его скачали на свои смартфоны почти 5 тыс. человек, что говорит об актуальности", - сказал глава города-курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, эксперты конкурса отдельно отметили информационное поле проекта "Умный Железноводск". За время работы цифровой платформы на курорте в СМИ было опубликовано более 200 информационных материалов, в том числе сюжеты на федеральных телеканалах.

Отмечается, что проект "Умный Железноводск" стал единственным лауреатом, который представлял Ставропольский край. Всего за победу боролось 40 номинантов. Организатором премии "Прометей" выступает ТАСС. Вручается "Прометей" с 2011 года.

Платформа "Умный город", разработанная компанией Росатома "Русатом Инфраструктурные решения", впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области, этот проект входит в число лучших практик международной организации устойчивого развития "ООН-Хабитат". Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяет значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города. В феврале губернатор Владимир Владимиров утвердил паспорт регионального проекта "Умные города Ставропольского края", одним из пяти участников которого стал Невинномысск.

В новость внесена правка (19:32 мск) — уточняется информация об организаторе премии в 4-м абзаце.