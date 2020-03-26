В Ингушетии планируют возобновить финансирование переобучения безработных жителей региона

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют возобновить финансирование из регионального бюджета переобучение и стажировки для безработных жителей региона. Вопросы оказания поддержки будут поставлены на контроль, сказал на заседании Народного собрания премьер региона Владимир Сластенин.

По данным Росстата, самый высокий уровень безработицы в стране фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе (11,4%, или 520,7 тыс. человек при числе занятого населения 4,030 млн человек). Антирейтинг возглавила Ингушетия, где доля безработных составляет 26,2%, в Республике Дагестан - 13,9%, в Северной Осетии - 13,8%, в Карачаево-Черкесской республике - 13,7%.

"По причине высокого уровня безработицы в республике большая доля населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Со стороны государства указанной категории граждан будет обеспечена поддержка, но вопросы адресности и нуждаемости будут постановлены на особый контроль. Помощь должна доходить до тех граждан, кто действительно в этом нуждается", - сказал Сластенин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе кабмина республики, речь идет о намерении возобновить финансирование из регионального бюджета сезонного и временного трудоустройства, переобучения, стажировок, общественных работ, что позволит снизить напряженность на рынке труда и увеличить число самозанятого населения. Кроме того, предлагается увеличить размер пособия по безработице до уровня МРОТ.

Также власти региона намерены развивать туризм, в частности всесезонный курорт "Армхи", для решения проблемы высокого уровня безработицы. "Перед нами стоит задача развития всесезонного курорта "Архми", данный проект имеет большую значимость в борьбе с безработицей, уровень которой в республике один из самых высоких по стране, туризм влияет на 53 смежных отрасли, создание одного рабочего места в сфере туризма влечет создание 5 рабочих мест в смежных отраслях", - добавил премьер.

В четверг депутаты Народного собрания республики согласовали назначение на должность главы правительства Сластенина, чья кандидатура была выдвинута главой региона Махмуд-Али Калиматовым.