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Приморье выделит 36 млн рублей на реставрацию памятников героям ВОВ

Капитальный ремонт в регионе необходим 17 мемориалам

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Муниципалитеты Приморья в 2020 выделят около 36,1 млн рублей на реставрацию и благоустройство памятников героям Великой Отечественной войны и мемориалов, посвященных боевым действиям на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий.

"Местными бюджетами муниципальных образований Приморского края на проведение работ в отношении данных мемориальных объектов… запланированы средства на общую сумму 36 080,269 рублей. Основными видами работ, проведенных либо планируемых к проведению, являются: санитарная уборка территории, благоустройство, локальный ремонт", - сказал Осецкий.

Капитальный ремонт в регионе необходим 17 мемориалам. В частности, в 2020 году в селе Славянка на юге Приморского края отреставрируют мемориал "Память", в который входят памятник Героям-Хасанцам и Монумент Героям Хасана, на это из муниципального бюджета планируется выделить 1,2 млн рублей, еще 4,5 млн привлекут по федеральной программе. В Красноармейском районе за счет муниципального бюджета установят общий памятник на братской могиле советских летчиков. Во Владивостоке до 26 апреля отреставрируют памятник "Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг".

Как рассказал ТАСС основатель общественных движений "Спасск Велотур Плюс" и "Ходим пешком Online" Евгений Хамов, все памятники и мемориалы героям Великой Отечественной войны, которые он видел в Приморье, находятся в хорошем состоянии, однако есть такие, которые почти никто не посещает из-за их отдаленности от населенных пунктов и основных дорог региона.

"В селе Никитовка Спасского района, к примеру, есть обелиск "Воинам - односельчанам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг". На кирпичной стенке закреплена табличка, на которой 11 имен павших воинов, семьи которых когда-то жили в селе. К памятнику, вероятно, приходят местные жители, но в Никитовке живет не более пяти человек. Это село примерно в 60 км от Спасска-Дальнего, случайные гости там бывают редко", - добавил он.

На территории Приморского края находится около 435 мемориальных объектов, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945, из них 145 отнесены к объектам культурного наследия.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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