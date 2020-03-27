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Распространение коронавируса нового типа

Медики смогут задействовать телемедицину при лечении пациентов с COVID-19 в Ненецком АО

В НАО пока не выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Медики Ненецкого автономного округа (НАО) при необходимости смогут задействовать телемедицину для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона, сообщила в пятницу пресс-служба администрации округа.

"Телемедицинские технологии могут быть применены для дистанционного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией легкой и средней степени тяжести. В тяжелых и критических случаях заболевших доставят в окружную столицу", - говорится в сообщении.

Ненецкая окружная больница готова работать с амбулаториями и ФАПами региона с помощью телемедицинских технологий, в регионе есть сеть специальной защищенной связи со всеми населенными пунктами. Медик - врач или фельдшер - в амбулатории или ФАПе будет осматривать пациента и наблюдать за ним. При появлении вопросов в любое время можно будет обратиться к специалистам разного профиля окружной больницы в Нарьян-Маре, например, если возникнет необходимость принять решение о госпитализации пациента в больницу при помощи санавиации.

В стационаре Ненецкой окружной больницы в настоящее время разворачивается семь реанимационных коек для пациентов, которым будет требоваться проведение искусственной вентиляции легких, и около 30 коек для пациентов с легкой и средней степенью течения заболевания. В случае появления пациентов с коронавирусной инфекцией в сельских населенных пунктах, они будут помещены в изоляторы на базе участковых больниц и амбулаторий.

В НАО пока случаи заболевания не выявлены, 119 человек находятся на самоизоляции дома, сняты с наблюдения 53 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округРаспространение коронавируса нового типа
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