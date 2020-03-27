Похолодание и дожди ожидаются на Юге России на следующей неделе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Существенное понижение температуры и дожди прогнозируются на Юге России со среды на следующей неделе, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В середине недели, в среду, через Юг России пройдет холодный атмосферный фронт. И если в первой половине недели небольшие дожди местами ожидаются только на Черноморском побережье и в Крыму, то в среду-четверг они пройдут повсеместно. Температура воздуха резко понизится - примерно на 10 градусов. Вот такая холодная погода сохранится до конца недели", - сказал он.

По его словам, если в понедельник на юге страны дожди пройдут практически повсеместно, то во вторник их вероятность будет минимальной. Кратковременные осадки ожидаются в Крыму и на юге Кубани, в частности, в Сочи. В среду вероятность осадков сохранится, до южных регионов "дойдет" похолодание, которое в воскресенье ожидается в Санкт-Петербурге и в понедельник - в Москве. Начнется оно с Ростовской и Волгоградской областей, если до этого температура в дневные часы в этих регионах будет 15-18 градусов, то в среду в Ростове прогнозируют уже всего 3-5 градусов тепла, в Волгограде - до 6 градусов, в Астрахани - до 14 градусов тепла.

В четверг похолодание затронет большую часть юга страны. Синоптики прогнозируют в Краснодаре порядка 5-8 градусов тепла, в Астрахани и Волгограде - 3-6 градусов и дожди, в Сочи будет не выше 10 градусов тепла при дождливой погоде. В горах Краснодарского края и Адыгеи пройдет обильный мокрый снег, температура там заметно понизится. В пятницу похолодание сохранится: в Ростовской и Астраханской областях столбики термометров не превысят 8-9 градусов тепла, в Краснодаре - 10-12 градусов, в Сочи - 7-9 градусов при кратковременных дождях.

Погода на ближайшие выходные

На предстоящих выходных в большинстве регионов юга страны высокое атмосферное давление сохранится, поэтому будет солнечно и тепло. В Крыму и на Черноморском побережье Кавказа погоду определит черноморский циклон. Здесь пройдут кратковременные дожди, усилится ветер.

"В Ростове-на-Дону и в Краснодаре в выходные дни ожидается 16-19 градусов, в Ставрополе - 13-15 градусов, в Сочи и Ялте в субботу будет 15-18 градусов и солнечно, а в воскресенье - 11-13 градусов, пройдут кратковременные дожди с усилением ветра. Осадки ожидаются только на юге Кубани - в Сочи, Новороссийске, Анапе, а также в Крыму", - добавил Синенков.