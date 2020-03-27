Роддом в КБР будет принимать женщин, у которых подтвердился или подозревается коронавирус

НАЛЬЧИК, 27 марта. /ТАСС/. Один из роддомов в Кабардино-Балкарии (КБР) готовится принимать беременных и рожениц с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на коронавирус. Об этом ТАСС в пятницу сообщила помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.

"Роддом Межрайонной многопрофильной больницы в городе Нарткала перепрофилирован для приема беременных женщин и рожениц с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на коронавирусную инфекцию, сюда будут попадать беременные с острыми респираторными инфекциями, внебольничной пневмонией", - сказала Шомахова.

В отделении имеется 29 коек, где экстренную помощь будут оказывать круглосуточно, имеется и обсервационное отделение на 10 коек. "После проведенной аналитической работы и имеющихся рисков было решено прекратить госпитализацию беременных с острыми респираторными заболеваниями, внебольничной пневмонией и акушерской патологией, требующей стационарного лечения, во все акушерские отделения районных больниц и перинатальный центр и перенаправить весь этот поток в одно из медучреждений, имеющих акушерское отделение с резервами для изоляции пациенток и раздельного пребывания", - пояснил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

По данным оперштаба региона, по состоянию на 27 марта в КБР 4 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 29 человек находятся в госпитале под наблюдением врачей, 912 - дома на самоизоляции, 4 человека из госпиталя выписаны.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.