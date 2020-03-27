Интернет стал доступен в красноярском Сындасско, одном из самых северных поселков мира

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Интернет провели в поселок Сындасско, что расположен на севере Красноярского края и является одним из самых северных населенных пунктов мира. Об этом в пятницу сообщили журналистам в Министерстве цифрового развития региона.

"В поселке Сындасско <...> заработала точка бесплатного интернет-доступа. Услуга организована в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства", - сообщили в ведомстве.

Жители Сындасско смогут бесплатно пользоваться интернетом на скорости выше 10 Мбит/с. Специалисты создали точку общественного Wi-Fi в поселке, используя спутниковые технологии.

Поселок, в котором проживают почти 500 человек, расположен на берегу Хатангского залива в 240 км от села Хатанга. Большая часть жителей поселка Сындасско ведут кочевой образ жизни, четверть населения занимается оленеводством.