Почти всех детей из пришкольных интернатов в НАО забрали домой на каникулы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Родители-оленеводы, ведущие кочевой образ жизни в Ненецком автономном округе (НАО), забрали почти всех детей-школьников, которые обучаются в интернатах в Нарьян-Маре и поселке Красном на каникулы в тундру. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию окружного собрания депутатов Матвей Чупров.

"Почти всех учащихся Ненецкого автономного округа, проживающих в пришкольных интернатах, родители забрали на "длинные каникулы". Речь идет о детях из отдаленных населенных пунктов и тех, чьи родители ведут кочевой образ жизни. В Ненецкой средней школы имени А.П. Пырерки из 109 детей остались в интернате 17, в средней школе поселка Красного разъехались все 22 ребенка. Обычно на мартовские каникулы забирают половину детей", - сказал Чупров.

До 29 марта в школах НАО продолжаются весенние каникулы, до 12 апреля школьников переводят на дистанционное обучение. "Зимняя погода позволила увезти детей в тундру на снегоходах без помощи авиации. У детей появилась возможность больше времени провести в семье, получить больше традиционных знаний. Если каникулы затянутся, то многие ребята-тундровики смогут принять участие в отеле оленей, который обычно происходит в мае", - отметил он. По словам Чупрова, практически во всех населенных пунктах и даже в тундре есть возможность организовать дистанционное обучение, проблемы могут быть только на острове Колгуев. "Там очень слабый интернет", - добавил он.

В НАО детей, которые учатся в интернатах, централизованно доставляют к родителям в тундру и обратно на летние и зимние каникулы, когда организуются рейсы так называемых "школьных вертолетов", на весенние каникулы такая мера не предусмотрена.