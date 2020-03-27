{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти всех детей из пришкольных интернатов в НАО забрали домой на каникулы

Кроме того, до 12 апреля школьников НАО переводят на дистанционное обучение

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Родители-оленеводы, ведущие кочевой образ жизни в Ненецком автономном округе (НАО), забрали почти всех детей-школьников, которые обучаются в интернатах в Нарьян-Маре и поселке Красном на каникулы в тундру. Об этом в пятницу сообщил ТАСС председатель постоянной комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию окружного собрания депутатов Матвей Чупров.

"Почти всех учащихся Ненецкого автономного округа, проживающих в пришкольных интернатах, родители забрали на "длинные каникулы". Речь идет о детях из отдаленных населенных пунктов и тех, чьи родители ведут кочевой образ жизни. В Ненецкой средней школы имени А.П. Пырерки из 109 детей остались в интернате 17, в средней школе поселка Красного разъехались все 22 ребенка. Обычно на мартовские каникулы забирают половину детей", - сказал Чупров.

До 29 марта в школах НАО продолжаются весенние каникулы, до 12 апреля школьников переводят на дистанционное обучение. "Зимняя погода позволила увезти детей в тундру на снегоходах без помощи авиации. У детей появилась возможность больше времени провести в семье, получить больше традиционных знаний. Если каникулы затянутся, то многие ребята-тундровики смогут принять участие в отеле оленей, который обычно происходит в мае", - отметил он. По словам Чупрова, практически во всех населенных пунктах и даже в тундре есть возможность организовать дистанционное обучение, проблемы могут быть только на острове Колгуев. "Там очень слабый интернет", - добавил он.

В НАО детей, которые учатся в интернатах, централизованно доставляют к родителям в тундру и обратно на летние и зимние каникулы, когда организуются рейсы так называемых "школьных вертолетов", на весенние каникулы такая мера не предусмотрена.

Теги
РоссияАрктика сегодняНенецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
В Татарстане работникам предприятия выплатили более 13 млн рублей долга по зарплате
На "Ак Барс металл" трудится 335 работников
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС