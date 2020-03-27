Соединяющий КЧР и Ставрополье участок дороги начнут ремонтировать в 2020 году

ЧЕРКЕССК, 27 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт участка дороги, соединяющей Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) и Невинномыск (Ставропольский край) начнется в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ").

"Капитальный ремонт 14-километрового подъезда к городу Черкесску от Р-217 Кавказ (км 37 - км 51). Данный отрезок автодороги ведет от столицы республики к Невинномыску. К работам приступят в этом году", - рассказали в пресс-службе управления.

Планируется, что в ходе капремонта участок сделают четырехполосным в соответствии с нормативами II категории. В населенных пунктах Адыге-Хабль, Адиль-Халк и Эркен-Халк переустроят двустороннее освещение, а на двух транспортных развязках построят новые линии.

Максимальная начальная цена контракта составит 1,49 млрд рублей, работы планируется завершить до конца 2021 года, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок. "Наименование объекта закупки - капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой Подъезд к городу Черкесск на участке км 37+000 - км 51+000, Карачаево-Черкесская Республика", - говорится в на сайте.

Ранее сообщалось, что ФКУ Упрдор "Кавказ" объявило конкурс на ремонтные работы дороги, ведущей к центру отдыха "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Сообщалось, что максимальная начальная цена контракта составит более 836 млн рублей, работы планируется завершить к концу 2019 года, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.