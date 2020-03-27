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Распространение коронавируса нового типа

На Кавказе закрывают оздоровительные комплексы

Все предоплаты на гостиничное размещение в период с 27 марта по 5 апреля 2020 будут возмещены в полном объеме
Туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус"
© Артем Коротаев/ТАСС

НАЛЬЧИК, 27 марта. /ТАСС/. Оздоровительные комплексы, гостиницы, горнолыжные курорты, кафе и рестораны закрываются в регионах Северного Кавказа из-за угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующие рекомендации региональные власти направили в подобные учреждения.

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"В целях сохранения благополучной эпидемиологической ситуации в Кабардино-Балкарии (КБР) с 27 марта оздоровительный комплекс "Гедуко" временно приостанавливает свою деятельность. Прекращают свою работу все предприятия общественного питания на территории комплекса, гостиница, все бассейны, СПА-салон, детский развлекательный центр. Все предоплаты на гостиничное размещение в период с 27 марта по 5 апреля 2020 будут возмещены в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном на странице популярного бальнеологического комплекса в Instagram.

О досрочном закрытии горнолыжного курорта объявил и АО "Курорт Эльбрус", где пояснили ТАСС, что ски-пассы действительны на время сезона катания, потерь для отдыхающих подобное решение не влечет. "Ски-пассы у нас покупают по приходу на кассу, заранее не продают. Поскольку объявлено завершение сезона, то перестают действовать сезонные зимние ски-пассы, на них указано, что они действительны до окончания официального сезона, а фиксированной даты не было, соответственно, в этом случае никакого возврата не предусмотрено", - пояснили в администрации курорта.

Сеть отелей Ozon в Приэльбрусье также прекращает прием заявок с 30 марта, все брони будут возвращены. Ранее Минкурортов КБР рекомендовало турагентствам сократить туры в Приэльбрусье и другие направления по региону, по их данным в 2019 году в Кабардино-Балкарии побывало 602 тыс. туристов.

Туристический поток в соседней Карачаево-Черкесии (КЧР) по итогам 2019 года составил 1,5 млн человек, в этом регионе в целях безопасности закрываются туристические дестинации. "Да, курорты закрываются и туристы уедут. За ски-пассы вернем деньги. Гостиницы наши тоже должны вернуть бронь", - рассказали ТАСС в ОАО "Курорты Северного Кавказа", которому принадлежит популярный горнолыжный курорт "Архыз" в КЧР.

Директор туристического комплекса "Медовые водопады" в КЧР Мусса Боташев пояснил ТАСС, что прием туристов планируется ограничить до 6 апреля, в этот период будут проводиться работы по очистке территории комплекса. "Согласно указу главы республики Рашида Темрезова, с завтрашнего дня до 6 апреля мы прекращаем прием туристов. В это время планируем проводить работы по очистке территории, посадке деревьев", - сказал Боташев.

Теги
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