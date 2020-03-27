У памятника танкистам в Минводах высадили 50 саженцев в память о погибших в годы войны

ПЯТИГОРСК, 27 марта. /ТАСС/. Акция "Сад памяти" прошла в пятницу в городе Минеральные Воды Ставропольского края. Чиновники и общественники высадили 50 саженцев клена и дуба в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Мероприятие в рамках акции "Сад Памяти" состоялось в пятницу у памятника советским танкистам - освободителям города Минеральные Воды на берегу реки Джемуха. В высадке 50 саженцев клена и дуба приняли участие представители администрации Минераловодского городского округа, отдела МВД России и минераловодского районного отдела судебных приставов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 марта у мемориала жертвам Холокоста неравнодушные жители округа высадили 200 кленов.

В России международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась 18 марта в восьми городах и завершится 22 июня. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.