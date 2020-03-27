Архангельские студенты сделают 23 тыс. журавликов по числу погибших на фронте горожан

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта. /ТАСС/. Студенты Северного Арктического федерального университета (САФУ, Архангельск) к 9 Мая создадут на территории вуза арт-объект из 23 тысяч бумажных журавликов по числу погибших на фронтах Великой Отечественной войны жителей Архангельска, сообщил в пятницу ТАСС режиссер массовых представлений и праздников университетского творческого центра САФУ Михаил Гулин.

"Из Архангельска в период Великой Отечественной войны погибли 23 тыс. 52 человека. Символом душ погибших солдат являются белые журавли, и поэтому возникла такая идея. На территории главного корпуса САФУ к 9 мая из журавликов появится арт-объект", - сказал Гулин.

Схема, как делать журавлика, выложена в группе университета в соцсети "ВКонтакте". Студенты будут делать их дома или в общежитии. "После окончания периода дистанционного обучения мы объявим место сбора и уже сделаем арт-объект. Это будет показательно, какие огромные потери были понесены", - добавил собеседник агентства.