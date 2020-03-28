Дневник подростка с воспоминаниями о святителе Луке станет основой фильма о Победе

ТАМБОВ, 28 марта. /ТАСС/. Старый дневник 14-летнего сына сподвижника архиепископа Луки Вячеслава Гроздова, который он вел с 1941 по 1945 годы, ляжет в основу фильма о Победе и будет снят в Тамбове. Редкие записи о буднях тылового госпитального города в дар Тамбовскому краеведческому музею передали потомки Гроздова, рассказала ТАСС главный научный сотрудник музея Галина Абрамова.

Главный хирург тамбовских эвакогоспиталей Тихон Гроздов в годы войны проводил операции с профессором Войно-Ясенецким (святителем Лукой), который с февраля 1944 года по май 1946 года служил в Тамбове на двух должностях: главного консультанта 150 военных эвакогоспиталей и архиепископа Тамбовского и Мичуринского. На работу Гроздов часто приходил с сыном Вячеславом, который старательно все записывал в дневник и делал зарисовки.

"Дневник, который нам достался в дар от дочери Вячеслав Гроздова, бесценен, поскольку такого рода рукописных документальных свидетельств этого периода крайне мало, в том числе с воспоминаниями об архиепископе Луке. На основе материалов этого дневника совместно с одной из тамбовских телекомпаний будет снят цикл короткометражных фильмов о жизни прифронтового города, о героическом служении тамбовских медиков и, наконец, о Победе. Рассказ в фильме будет вестись от первого лица, от имени юного Вячеслава Гроздова", - рассказала Абрамова.

По ее словам, дневник датирован 1941-1945 годами и состоит из пяти томов, в фильм войдут самые интересные и знаковые записи Гроздова, а также рисунки автора, среди которых портреты раненых в госпиталях, зарисовки операций, а также единственный карандашный портрет архиепископа Луки. "Долгие годы считалось, что автором этого рисунка является отец Вячеслава. Но, читая запись от 25 марта 1944 года, мы узнаем, что этот парнишка присутствовал на операции, которую проводил архиепископ вместе с его отцом и после нее сделал этот карандашный портрет. Кроме того, Вячеслав, как выяснилось, помогал святителю Луке делать рисунки, таблицы и диаграммы для его выступлений перед военными хирургами Тамбова, Воронежа, Орла и других военных округов", - сообщила собеседница агентства.

На страницах дневника описываются события жизни мальчика, его семьи и города через призму того, что переживала в те дни вся страна. Он пишет о посещении военных госпиталей, в которых работал санитаром, помогая отцу, страдания раненых во время перевязок, радость от посещения спектаклей в Тамбовском драматическом театре. Особое место в его записях уделено 9 мая 1945 года. Большими буквами в дневнике он выводит заветное слово "Победа!". Гроздов рассказывает, что в этот день на площади Ленина было очень много людей, а в небе летал самолет, который сбрасывал листовки о безоговорочной капитуляции Германии. Юноша подобрал такой листок и вложил в дневник.

По словам Абрамовой, съемки фильма должны начаться в начале апреля, чтобы уже ко Дню Победы зрители смогли увидеть его. Кроме того, сотрудники музея готовят передвижную выставку, где в основе экспозиции также будут лежать дневники Вячеслава Гроздова и редкие мемориальные предметы, о которых он упоминает в своих записях. Среди них продуктовые карточки, боеприпасы, посох святителя Луки, рукописные тексты проповедей, знаменитый труд "Очерки гнойной хирургии", удостоенный Сталинской премии 1-й степени в 1946 году, и многое другое. Ожидается, что выставка состоится не только в Тамбове, но и в Крыму.

О героях фильма

Вячеслав Гроздов после окончания школы в Тамбове окончил Московский институт инженеров транспорта, был призван в армию, стал кадровым военным. Служил в Эстонии, Ленинградской и Новгородской областях. С 1962 года жил и преподавал в Санкт-Петербургском военном инженерно-техническом университете. Профессор, доктор технических наук, автор около 40 научных печатных трудов, умер в 2011 году.

Святитель Лука был одним из известнейших в Российской Империи хирургов. В 1923 году он принял монашество и сан епископа, а с 1942 года до своей смерти в 1961 году был архиепископом Красноярским и Енисейским, Тамбовским и Мичуринским, Симферопольским и Крымским. Святитель Лука оперировал раненых во время русско-японской, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. За два с половиной года пребывания в Тамбове он открыл 42 церкви. При советской власти он подвергался репрессиям и провел в ссылке и заключении 11 лет, в 2000 году был канонизирован РПЦ как новомученик и исповедник Российский.