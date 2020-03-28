В Ингушетии в "Час Земли" отключат административные здания и стометровую башню "Согласия"

МАГАС, 28 марта. /ТАСС/. Ингушетия намерена присоединиться к Международной экологической акции "Час Земли". В административном центре региона Магасе будут отключены основные административные здания, а также на час потухнет освещение на главной достопримечательности города - стометровой башне "Согласия". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации главы региона.

"В этом году в рамках экологической акции "Час Земли" в Магасе будет выключена на час подсветка основных административных зданий - это мэрия города, правительство, парламент, администрация главы, а также уличное освещение основных улиц. Даже стометровая башня "Согласия", которая по ночам переливается разными цветами, погрузится на час в темноту. Надеемся, что и жители региона присоединятся к акции и выключат дома свет на час", - сказали в пресс-службе.

Ранее ежегодно в рамках акции в Магасе проходил флешмоб - молодые люди в национальных костюмах с факелами в руках совершали шествие по главной улице города, призывая всех присоединиться к акции. "В этом году из-за пандемии коронавируса мы отказались от флешмоба ради безопасности людей, но это не повод забывать об экологии и о том, что именно мы, люди, должны о ней заботиться", - добавили в пресс-службе.

Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов. Россия официально присоединилась к "Часу Земли" с 2009 года.