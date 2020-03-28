В регионах СКФО для борьбы с коронавирусом ограничивают передвижения граждан

Число инфицированных вирусом жителей Чеченской Республики за последние сутки увеличилось до пяти. Все они вернулись после совершения малого хаджа, болезнь проходит бессимптомно. В регионе на данный момент на карантине находятся 820 человек.

В Ставропольском крае на лечении находятся пять пациентов с коронавирусной инфекцией, медицинское наблюдение снято с 710 самоизолированных. "На утро 28 марта под медицинским наблюдением по поводу новой коронавирусной инфекции находились 1 759 человек, 1 679 из них выполняют требования по самоизоляции на дому, в основном это граждане России, прибывшие из-за границы, а также имевшие тесные контакты с заболевшими. За весь период проведено почти 7 700 тестов на определение инфекции, карантинные мероприятия завершились для 710 человек - с них снято медицинское наблюдение", - рассказали журналистам в пресс-службе Минздрава края.

В Дагестане по-прежнему один подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. В больницах республики находятся 17 человек, которые сдали анализы и ждут результатов. "К тем 903 жителям республики, которые прибыли из других регионов и стран и обратились с подозрением на возможное заболевание коронавирусной инфекцией, применяется обсервация", - сказал глава региона Владимир Васильев, его слова приводит пресс-служба.

Депутат Народного Собрания Дагестана Тимур Гусаев, который является первым в республике зараженным коронавирусом, в своем Telegram-канале написал: "Компьютерная томограмма легких все же показала небольшие изменения, жду окончательного ответа по УЗИ внутренних органов, предварительно, все в норме. Подключили антибиотики и более сильные противовирусные препараты. Есть и хорошие новости - тошнота после приема препаратов прошла, а из боксов перевели на третий этаж, условия намного лучше", - написал Гусаев.

В Кабардино-Балкарской Республике один из четырех заразившихся находится в тяжелом состоянии. "Состояние заболевших стабильное, у одного протекает в тяжелой форме, но он уже снят с аппарата искусственной вентиляции легких, у другого - средняя степень тяжести. Еще двое переносят в легкой форме. В госпитале находятся 33 человека, контактировавшие с заболевшими, 945 - в самоизоляции", - сообщили ТАСС в Минздраве КБР.

Обед по расписанию

На территории всех регионов до 6 апреля будут закрыты кафе и рестораны, однако в Ингушетии разрешили работать заведениям, где питаются работники организаций. "Приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций", - говорится в указе главы республики Махмуда-Али Калиматова.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что в регионе закрыты все точки общественного питания, будут работать только службы доставки. Запрет на свадьбы, торжества и другие массовые мероприятия в ресторанах будет действовать и после 5 апреля.

В Дагестане многие семьи стали отказываться от организации свадебных торжеств, которые по традициям всегда проходят при участии большого числа гостей. "Проводится работа с владельцами банкетных залов, которых больше 70 в Махачкале, с призывом приостановить деятельность. Уже есть несколько случаев, когда владельцы залов торжеств оповестили, что планируют временно прекратить работу для недопущения распространения инфекции", - рассказали в пресс-службе мэрии Махачкалы.

Ограничение передвижения

Власти Чеченской Республики ограничили въезд на территорию региона в целях профилактики распространения коронавируса. Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Рита Термулаева сообщила ТАСС, что все въезжающие на территорию региона будут две недели находиться на карантине, к ним будут приставлены участковые. Отмечается, что власти будут строго контролировать соблюдение введенных карантинных мер и наказывать за нарушения "по всей строгости закона".

Как заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, "остановить распространение коронавируса невозможно без решительных и даже жестких мер", поскольку, несмотря на неоднократные предупреждения, не все остаются дома. "Зарегистрированы факты въезда в Чеченскую Республику граждан, заразившихся вирусом. Исходя из складывающейся обстановки, принято решение резко ограничить передвижение транспорта и граждан. Всем предписано находиться в местах постоянного проживания. На определенное время резко ограничен взъезд транспорта и людей в Чеченскую Республику и в Грозный. Исключение делается для экстренных служб, доставки продовольствия, лекарств, жизненно необходимых товаров, передвижения работников органов власти, сотрудников силовых ведомств и других", - отметил Кадыров.

По его словам, эти меры "носят временный характер и будут корректироваться в зависимости от развития ситуации". "В Чеченскую Республику вирус завезли извне безответственные люди, проигнорировавшие все предписания врачей. Мы разорвем цепочку передачи инфекции", - отметил он.

На въездах в Карачаево-Черкесию организованы временные контрольно-пропускные посты. Сотрудники ДПС и Росгвардии оказывают содействие медикам, которые проверяют людей на наличие симптомов коронавирусной инфекции.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1 264 случая заражения случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента. Также сообщалось о пятом летальном исходе, но эта информация пока ожидает подтверждения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.