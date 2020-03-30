В Дагестане объявили тендер на строительство дома танца для ансамбля "Лезгинка"

МАХАЧКАЛА, 30 марта. /Корр. ТАСС /. Власти Дагестана планируют направить около 460 млн рублей на строительство дома танца для государственного академического ансамбля "Лезгинка", следует из материалов портала госзакупки.

Заказчиком тендера выступает Министерство культуры Республики Дагестан. Начальная цена контракта - 459,4 млн рублей. Источник финансирования - федеральный и республиканский бюджеты. Заявки на участие в закупке принимаются до 6 апреля, аукцион состоится в этот же день.

Согласно аукционной документации, работы по возведению дома танца должны быть завершены к 30 ноября 2022 года. Строительство пройдет в три этапа: с момента заключения государственного контракта по 20 декабря текущего года, с 1 января 2021 года по 20 декабря 2021 года и с 1 января 2022 года 30 ноября 2022 года. Под строительство отведен земельный участок площадью 1,7 га в приморском районе Махачкалы, недалеко от побережья Каспийского моря.

Как ранее в интервью ТАСС сообщал генеральный директор "Лезгинки" Джамбулат Магомедов, дом танца позволит обеспечить базу для подготовки новых кадров, занятий с детьми и репетиций ансамбля.

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России. За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В декабре 2017 года коллектив ансамбля танца дал семь концертов на авиабазе "Хмеймим" и на заставах в Сирии, был удостоен медали Министерства обороны России "Участнику военной операции в Сирии". Все это время ансамбль базируется в небольшом клубе в Махачкале.