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"Россети Северный Кавказ" инвестируют в реконструкцию ЛЭП в КБР более 150 млн рублей

Работы будут проведены во всех районах республики, особое внимание энергетики уделят Баксанскому и Зольскому району

ПЯТИГОРСК, 30 марта. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" инвестируют более 150 млн руб. в техническое перевооружение линий электропередачи протяженностью 234 км во всех районах Кабардино-Балкарской Республике (КБР), об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Компания "Россети Северный Кавказ" реализует масштабную реконструкцию линий электропередачи в Кабардино-Балкарии общей протяженностью 234 км. Компания инвестирует в техническое перевооружение линий электропередачи в КБР более 150 млн рублей. В течение трех лет, начиная с 2020 года, пройдут процедуру замены устаревшие, ветхие участки для повышения надежности работы электросетевого комплекса, безопасности эксплуатации и уменьшения потерь в сетях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, работы будут проведены во всех районах республики, особое внимание энергетики уделят Баксанскому и Зольскому району, где 218 км "голого" стале-аллюминиевого провода будут заменены на самонесущий изолированный. Замену будут производить на провод с увеличенным сечением - действующие линии из-за низкой пропускной способности не справляются с возросшим энергопотреблением района.

Кроме того, к новым проводам будет труднее осуществить несанкционированные подключения, они более устойчивы к аварийным перепадам напряжения, смене температурных режимов и воздействию атмосферных осадков, уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что филиал "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" в первом квартале 2020 год обеспечит выдачу мощности для 25 социальных объектов, которые строятся в районах Кабардино-Балкарии по различным федеральным целевым программам.

Компания "Россети Северный Кавказ" - операционная межрегиональная распределительная сетевая компания. Обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа в рамках шести филиалов. Исполняет функции единоличного исполнительного органа АО "Дагестанская сетевая компания", ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Каббалкэнерго", АО "Севкавказэнерго", АО "Ингушэнерго", АО "Карачаево-Черкесскэнерго", АО "Калмэнергосбыт", АО "Чеченэнерго".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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