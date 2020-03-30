Свыше трети запланированной площади яровых посеяли на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 30 марта. / ТАСС/. Аграрии Ставрополья посеяли более 270 тыс. гектаров яровых, что составляет треть от плана. Работы идут с опережением прошлогоднего темпа, сообщил глава региона Владимир Владимиров в понедельник.

"Несмотря на непростую ситуацию, продолжаем сев яровых. Тут сроки диктует природа, и чтобы всем нам быть с хлебом, уложиться в них очень важно. На сегодня уже посеяно больше 270 тыс. гектаров. Это свыше трети от плана", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он отметил, что почти завершен сев яровых зерновых - осталось засеять менее 8%, проводится боронование пара и зяби озимых культур.

"Также ведется сев других культур. Например, сахарная свекл посеяна на площади 10 тыс. гектаров, пройдена отметка в 40% от плана. Работы идут с опережением прошлогоднего темпа", - написал глава края.

Аграрии Ставрополья начинают весенние полевые работы в феврале второй год подряд. В предыдущие годы сев яровых в крае начинали на месяц позже. Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них - на зерно (порядка 1,9 млн га). Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн тонн.