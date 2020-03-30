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Парк Победы ставропольского Изобильного благоустроят в 2020 году

На проведение работ город получил почти 99 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 30 марта. /ТАСС/. Парк Победы города Изобильного (Ставропольский край) благоустроят по национальному проекту в 2020 году. В нем появится веревочный и скейт-парки, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В городе Изобильном в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" обновят Парка Победы. На проведение работ город получил почти 99 млн рублей. В ходе работ по благоустройству по всему периметру парка обустроят велосипедную дорожку, разместят новые аттракционы, веревочный и скейт-парк, воркаут и детскую площадки, установят новые лавочки, урны, заменят освещение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, парк был заложен в 1935 году в самом центре города. На его территории, площадью более 8 га, сосредоточены основные памятники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, в том числе Огонь вечной славы, который является самым главным памятником-мемориалом города. Он установлен на месте братской могилы в 1959 году, это символом борьбы за свободу сразу в двух войнах, гражданской и Великой Отечественной. В 1984 году из Ставрополя сюда был доставлен Вечный огонь, зажженный героем Советского Союза А.Л. Титенко, который горит до сих пор.

"Почти 4 тыс. жителей Изобильного проголосовали за проект благоустройства Парка Победы. Людям нужны современные, комфортные территории для отдыха и проведения досуга, чтобы каждый житель, независимо от возраста, мог приятно провести время в своем городе или селе. Именно на это нацелен наш проект", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства края Евгения Штепы.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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